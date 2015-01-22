Российская вакцина против ВИЧ прошла вторую фазу исследований

Представитель ведомства напомнил, что в мае 2014 года в ходе Четвертой конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии были разработаны опытные образцы трех кандидатных вакцин против ВИЧ, сообщает РИА Новости.

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"Все три препарата к настоящему моменту прошли первую стадию клинических исследований. В отношении одной из них завершена вторая фаза клинических исследований," — сообщил Салагай.

Он также отметил, что в настоящее время проводится анализ результатов клинических исследований, после чего проекты по разработке эффективных вакцинных препаратов против ВИЧ будут продолжены.