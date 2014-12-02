ВИЧ стал менее заразным - исследование

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных 1 декабря оксфордскими учеными, сообщает Радио Свобода.

По данным исследователей, в результате адаптации к иммунной системе, вирус подвергся разрушительной мутации.

Теперь ВИЧ нужно больше времени, чтобы вызвать СПИД, а изменения, которые происходят с вирусом, позволят эффективнее бороться с распространением заболевания, говорят ученые.

Читайте такжеВ Украине уменьшается заболеваемость ВИЧПолученные данные также показывают, что антиретровирусные препараты заставляют ВИЧ развиваться в более мягкие формы. По исследованиям, лекарства в первую очередь действуют на самые опасные формы ВИЧ, и позволяют выжить более мягким формам.

Более 35 миллионов людей в мире в настоящее время заражены ВИЧ, от СПИДа за последние 30 лет погибли около 40 миллионов человек.