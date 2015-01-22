В ОБСЕ назвали неприемлемым репортаж Lifenews о пленных украинских военных

Представитель по свободе средств информации ОБСЕ Дуня Миятович назвала неэтичным и неприемлемым репортаж корреспондента Lifenews Сергея Макаренко, который на камеру допрашивал украинских военных, попавших в плен к боевикам в Донецком аэропорту.

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"Неэтичный и неприемлемый репортаж Lifenews. Это – злоупотребление правами и привилегиями журналистов", - написала она в Twitter.