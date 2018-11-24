Испания угрожает сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара: Лондону выдвинуто требование

Мадрид требует, чтобы Лондон письменно подтвердил его право накладывать вето на любые сделки между ЕС и Великобританией, которые будут касаться Гибралтара.

Мадрид грозит срывом саммита Евросоюза, на котором должны одобрить проект договора о Brexit, если в этом документе не будут указаны его права относительно Гибралтара.

Как передает DW.com, Испания стремится обеспечить себе право вето на все будущие договоренности между ЕС и Великобританией, что касается этой территории, на которую она претендует.

"Если соглашения не будет, очевидно, что Европейский Совет, скорее всего, не состоится", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу, 23 ноября, за два дня до начала запланированного саммита, цитирует агентство Reuters. В сети Twitter он также сообщил, что позиции Испании и Великобритании все еще далеки друг от друга.

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В частности, Мадрид требует, чтобы Лондон письменно подтвердил его право накладывать вето на любые сделки между ЕС и Великобританией, которые будут касаться Гибралтара. Мадрид настаивает, что такое право должно быть зафиксировано именно в соглашении о Brexit, а не в политической декларации. По словам госсекретаря Испании по делам ЕС Луиса Нальдо, остальные 26 стран-членов ЕС, а также представители Великобритании согласились на это условие. Но испанское правительство требует письменного подтверждения со стороны Лондона.

Сегодня, 24 ноября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, но обсуждение этого вопроса не ожидается. В Лондоне ранее также исключали, что будут вносить изменения в проект договора о Brexit.

Этот проект договора содержит протокол в отношении Гибралтара, который регулирует передвижение людей, права на рыбалку и налоговые вопросы. Однако Мадрид ссылается на статью 184 проекта соглашения, в котором говорится о переговорах относительно будущих отношений между Великобританией и ЕС, и в котором Гибралтар не упоминается. Правительство Испании настаивает на том, что перед любой договоренностью между ЕС и Великобританией, которая будет касаться этой территории, сначала должно быть заключено соглашение между Мадридом и Лондоном.

Гибралтар на юге Пиренейского полуострова перешел к Великобритании в 1713 году по Утрехтскому мирному договору. Испания потом несколько раз пыталась вернуть эту территорию. В конце 1960-х годов Мадрид прибег к закрытию границы с Гибралтаром и открыл ее полностью только в 1985 году, то есть за год до вступления Испании в Европейское экономическое сообщество - предшественника ЕС.