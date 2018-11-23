Neue Zurcher Zeitung: Россия готовит новый газовый удар по Украине

Но отказаться от украинского транзита Москве будет не так и просто.

Российский «Газпром» хочет стать энергетическим гигантом в Европе. И поэтому ему нужно избавиться от транзита через Украину. Сегодня же около 40% всего экспорта компании, или 80 миллиардов кубометров газа, проходят через украинскую ГТС.

С помощью новых газопроводов Россия хочет сделать так, чтобы «враждебное правительство в Киеве» не могло собирать с нее миллиарды долларов за транзит, пишет Neue Zurcher Zeitung. «Газпром» прямо сейчас работает над двумя проектами, которые должны заменить украинский транзит. Один из них пролегает через Балтийское море и имеет название «Северный поток-2». Когда строительство завершится, через него Москва сможет перекачивать напрямую в Германию 55 миллиардов кубометров газа за год. Другой называется «Турецкий поток». Он обходит Украину через Черное море.

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Издание напоминает, как на этой неделе российский президент Владимир Путин совместно с турецким лидером Раджеп Тайипом Эрдоганом праздновали завершение строительства морского отрезка ГТС, которая соединит их страны. Тот факт, что «Турецкий поток» может заработать в 2019 году, был чем-то не возможным еще несколько лет назад. Ведь после многочисленных споров с Брюсселем в 2014-м Кремль похоронил свой проект «Южный поток». Но уже в декабре того же года Путин достал «Турецкий поток», словно кролика из шляпы, хотя пришлось сильно сократить мощность нового проекта. Две нити этой ГТС смогут перекачивать до 31,5 миллиардов кубометров газа в год, что на половину меньше, чем мог ее предшественник.

Тем временем, в «Газпроме» планируют продлить «Турецкий поток», чтобы он проходил через территорию Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии. В российской компании уже подсчитывают мощности новой системы для этих стран. Согласно планам, поставки в Болгарию и Сербию должны начаться в 2020 году, а Венгрии придется подождать немного дольше. Однако, в конце концов «Газпрому» больше не нужно будет транспортировать газ через Украину. Издание отмечает, что удивительным образом маршрут продленного «Турецкого потока» полностью совпадает с тем, где должен был пролегать «Южный поток».

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Однако, есть и значительные препятствия. К примеру, Еврокомиссия не позволит «Газпрому» строить новую «трубу» в Болгарии. Кроме того, Софии придется взять расходы на себя, что обойдется ей в 1,5 миллиарда евро. Это большая сумма для страны. Даже если Болгарии удастся собрать такие деньги, ей придется долго спорить с ЕС, чтобы согласовать строительство. А далеко не все страны в союзе рады приветствовать новые российские ГТС. Сопротивление со стороны Польши и стран Балтии большое. Если же Россия сможет стать игроком европейской энергетической сети, это будет большой успех для Путина, за который, правда, дорого заплатит «Газпром». Две нити «Турецкого потока» без продления в Европу стоят компании 8 миллиардов долларов. Вдобавок «Газпром» еще чувствует на себе убытки от провала его предшественника. Также российская компания потратила 5 миллиардов евро на «Северный поток-2». И это лишь небольшая часть от полной стоимости проекта.

Для многих обозревателей очевидно, что «Газпром» никогда не сможет полностью игнорировать Украину, даже если достроит свои новые ГТС. Только Украина может обеспечить российской компании необходимую гибкость в пиковый период потребления. Ведь у нее есть достаточно крупные газохранилища. Вдобавок, потребление газа в Европе растет. А «Газпром» хочет воспользоваться этим и увеличить экспорт. Уже в этом году он перекачає более 200 миллиардов кубометров газа европейским потребителям. Поэтому учитывая рост спроса, российская компания будет рада услугам любой «трубы», даже той, которая пролегает через Украину.