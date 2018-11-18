После запуска “Северного потока-2” Путин может пойти на Киев - премьер Польши

Польский премьер напомнил, что пока Европа платит РФ за газ, последняя вкладывает эти средства в свою армию.

Завершение строительства газопровода "Северный поток-2" может поспособствовать дальнейшей эскалации агрессии РФ против Украины, предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Как сообщает ТСН, ссылаясь на РАР, соответствующее заявление глава польского правительства сделал во время конференции FOTAR в Гамбурге.

Моравецкий отметил, что после завершения строительства "Северного потока-2" окажется, что украинская газотранспортная система станет ненужной России.

"Я знаю позицию немецкого правительства, что это – бизнес-проект. Однако, к востоку от Одры никто в это не верит. Что остановит Владимира Путина пойти на Киев?",- подчеркнул он.

Польский премьер также напомнил немецким коллегам, что пока Европа платит РФ за газ, последняя вкладывает эти средства в свою армию.

"Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что "продадут нам веревку, на которой мы их повесим", - добавил Моравецкий.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Длина трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать о гарантиях транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2». В то же время глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.