В России могут признать Charlie Hebdo экстремистским изданием

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, уточнив, что письмо пока не получено.

"Обращение в Роскомнадзор пока не поступало. В случае поступления оно будет рассмотрено, ответ заявитель получит в установленные законом сроки", - сказал собеседник агентства.

Письмо с просьбой признать издание экстремистским парламентарий направил руководителю Роскомнадзора Александру Жарову. По мнению Милонова, журнал "разжигает межрелигиозную рознь".

Читайте такжеThe Guardian: Травмы от событий во Франции и Украине могут привести к пробуждению европейцевРанее Роскомнадзор провел "профилактическую работу" с федеральными и региональными российскими СМИ относительно публикации материалов, которые могут привести к разжиганию религиозной розни, в частности, публикации карикатур на религиозную тематику.

Вооруженное нападение на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo, публиковавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, было совершено исламистами 7 января. В результате погибли 12 человек - десять журналистов и двое охранявших здание полицейских, еще 11 человек получили ранения.

Благодаря нападению карикатуры на Мухаммеда начали печатать миллионными тиражами по всему миру.