В Каталонии поезд сошел с рельсов: пострадали более 40 человек

В поезде, в котором опрокинулись два из шести вагонов, находился 131 пассажир.

В испанском муниципалитете Вакариссес, который находится в составе Каталонии, сошел с рельсов поезд, в результате чего пострадали по меньшей мере 44 человека.

Об этом в Twitter сообщило главное управление гражданской обороны Каталонии.

Поезд, который направлялся из каталонского города Манреса в Сан-Висанс-де-Кальдерс, сошел с рельсов в муниципалитете Вакариссес в 06:15 по местному времени. Опрокинулись два из шести вагонов.

По данным управления, погиб один человек, 41 человек получил легкие травмы и еще трое более серьезные. Сначала сообщалось, что в поезде находились 150 человек, но позже стало известно о 131 пассажире.

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На месте работают 11 машин скорой помощи и 14 пожарных команд.

По данным железнодорожной компании Rodalies, причиной инцидента мог стать оползень. Движение поездов на данном направлении временно приостановлено, а за пассажирами уже направили автобус.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Илане, одном из уездов провинции Тайвань Китайской Республики, сошел с рельсов пассажирский поезд, по меньшей мере 17 человек погибли.