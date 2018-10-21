На Тайване сошел с рельсов поезд: 17 погибших и более сотни раненых

Всего в поезде было 366 человек.

В Илане, одном из уездов провинции Тайвань Китайской Республики, сошел с рельсов пассажирский поезд, по меньшей мере 17 человек погибли.

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Как сообщает ВВС, число пострадавших достигло 137 человек и продолжает расти, могут быть травмированными еще десятки людей.

Инцидент произошел примерно в 16:50 по местному времени (08:50 GMT).

На месте происшествия работают представители медицинской, пожарной, спасательной служб. Пострадавшим помогают на месте и транспортируют в медицинские учреждения.

По сообщениям очевидцев, перед тем, как все восемь вагонов поезда сошли с рельсов и перевернулись, был слышен громкий шум, также наблюдались дым и искры.

Высокоскоростной поезд следовал по маршруту Тайбэй - Тайтунь.

Отмечается, что этот прибрежный железнодорожный маршрут пользуется популярностью среди туристов, посещающих остров.