В Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе

В начале мая Шведская академия объявила о решении отказаться от вручения Нобелевской премии по литературе в 2018 году.

Шведская академия совместно с Нобелевским фондом сформировала новый Нобелевский комитет по литературе. В него войдут пять членов академии и пять приглашенных экспертов.

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В комитет войдут писатели Пер Вестберг, который станет председателем, и Андерс Ульссон, историк Хорас Энгдаль, поэты Кристина Лугн и Йеспер Свенбу. Среди экспертов будут критики и издатели, передает kommersant.

Ранее академия официально приняла отставку четырех своих членов: Керстин Экман, Класа Эстергрена, Сары Стридсберг и Лотты Лотасс. Заместитель постоянного секретаря академии Андерс Ульссон заявлял, что в ближайшее время должны состояться выборы новых членов академии.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Шведская академия объявила о решении отказаться от вручения Нобелевской премии по литературе в 2018 году. Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах фотографа Жан-Клода Арно, мужа известной поэтессы и члена академии Катарины Фростенсон. Также стало известно, что некоторые ее члены несколько лет нарушали правило о неразглашении имен будущих лауреатов.