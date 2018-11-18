Трамп допустил увольнение ряда сотрудников Белого дома
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сменить до пяти высокопоставленных сотрудников своей администрации.
Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье, 18 ноября, передает DW.com. По словам главы государства, он размышляет над "тремя или четырьмя, или пятью позициями". При этом президент США допустил проведение всего двух перестановок и сравнил работу своего аппарата с "хорошо смазанным механизмом".
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Трамп отказался повторить слова о том, что глава аппарата Белого дома Джон Келли останется на своем посту до конца 2020 года. Келли "отлично работает", заявил Трамп, добавив, что главе аппарата Белого дома "в какой-то момент захочется идти дальше".
Кроме того, президент Соединенных Штатов упомянул о вероятности отставки министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. Трамп подчеркнул, что очень уважает ее, однако хотел бы видеть Нильсен "гораздо более жесткой" в ситуации с границей Соединенных Штатов и Мексики.
14 ноября президент США уволил заместителя своего советника по национальной безопасности Миру Рикардель. Днем ранее супруга главы государства через своего пресс-секретаря распространила заявление, в котором говорится, что Рикардель "более не заслуживает чести работать в Белом доме".
По информации американских СМИ, конфликт между Меланией Трамп и Мирой Рикардель связан с организационными вопросами визита жены Трампа в Африку. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не уточнила, чем именно будет заниматься теперь уже бывшая помощница советника по национальной безопасности Джона Болтона.