Business Insider: Трамп сделал то, чего в США ожидали от России

Американский президент поставил под сомнение честность выборов в своей стране и обвинил демократов в мошенничестве.

Департамент внутренней безопасности США предупредил, что Россия попытается подорвать среднесрочные выборы в стране, распространяя сомнения относительно правильности подсчета голосов. Но это сделал президент Дональд Трамп.

Как пишет Business Insider, бывшие руководители американской разведки выразили обеспокоенность тем, что президент Америки повторяет безосновательные заявления о мошенничестве на выборах, которое обычно происходит как раз во время голосований в России. Министр внутренних дел Кирстен Нильсен предостерегала, что Москва победит, "если ей удастся распространить элементы сомнения среди американцев относительно честности подсчета их голосов».

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«Это, конечно, мое личное беспокойство: что после того, как все проголосуют, они попытаются заявить, что что-то пошло не так», - пояснила Нильсен.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс еще в июне предупреждал, что Россия «упорно» пытается подорвать американскую демократию. Но некоторые бывшие чиновники говорят о том, что именно Трамп продвигает вредный нарратив. Ветеран американских спецслужб с 32-летним стажем Лари Пфайфер и бывший глава штаба ЦРУ Майкл Гайден подчеркнули: «Президент, умышленно или нет, играет на руку России. Абсолютно».

Трамп продвигает теорию о том, что демократы якобы сфальсифицировали голоса.

«Они до сих пор считают голоса во Флориде и Джорджии. Но выборы были во вторник, так? Давайте во всем обвиним русских и будем требовать незамедлительных извинений от президента Путина», - написал Трамп в Twitter.

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Издание поясняет, что Флорида до сих пор считает бюллетени потому, что они поступают по почте з-за границы и от военных, которые несут службу далеко от Америки. Но Трамп решил, что эти голоса происходят из какого-то зловещего источника. Поэтому он не хочет, чтобы их учитывали. На своей странице в Twitter он написал, что отсылает адвоката, чтобы тот "разоблачил мошенничество». Трамп также выступил против пересчета голосов во Флориде, потому что, по его мнению, «честный подсчет более невозможен», поскольку бюллетени «массово заражены». Также он сомневается, что подсчет был честным в Аризоне.