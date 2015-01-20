Олланд и Обама обсудили ситуацию в Украине и борьбу с терроризмом
21:07, 20 января 2015Мир
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Президент Франции Франсуа Олланд и президент США Барак Обама во время телефонных переговоров обсудили ситуацию в Украине и борьбу с терроризмом.
REUTERS
Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.
"Главы государств изучили возможности усиления двустороннего и международного сотрудничества в деле борьбы с терроризмом.
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Кроме того, они обсудили ситуацию в Украине, иранскую ядерную проблематику, а также сотрудничество с Нигерией", — сказано в коммюнике администрации президента Франции.
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