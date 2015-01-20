Олланд и Обама обсудили ситуацию в Украине и борьбу с терроризмом

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

"Главы государств изучили возможности усиления двустороннего и международного сотрудничества в деле борьбы с терроризмом.

Читайте такжеОбама намерен предложить поднять налоги для богатых

Кроме того, они обсудили ситуацию в Украине, иранскую ядерную проблематику, а также сотрудничество с Нигерией", — сказано в коммюнике администрации президента Франции.