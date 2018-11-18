СМИ узнали о создании женского спецназа в Бельгии

В Бельгии первые женщины были приняты на службу в армию в 1975 году. До этого они могли быть призваны лишь в период мобилизации.

В конце 2019 года - начале 2020 года в вооруженных силах Бельгии появится Подразделение сил специального назначения, состоящее исключительно из женщин-военнослужащих.

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Как сообщила телерадиокомпания RTBF, доля женщин в бельгийской армии, чей численный состав насчитывает 27 тыс. человек, составляет 7,8%. В составе высшего офицерского звена вооруженных сил страны женщин больше - 13,9%, передает kommersant.

В Бельгии первые женщины были приняты на службу в армию в 1975 году. До этого они могли быть призваны лишь в период мобилизации. От всеобщей воинской службы в Бельгии отказались в 1992 году. С 1 января 2010 года восстановлена срочная военная служба на добровольной основе.

Срок срочной военной службы в Бельгии ограничен тремя годами (четырьмя — для кандидатов в офицеры). Потом солдаты могут либо покинуть армию либо продолжить службу на профессиональной основе.