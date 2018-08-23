В Бельгии мужчина с ножом напал на посетителей ресторана, есть погибшие

В прокуратуре сообщили, что в результате инцидента погибли три человека, включая нападавшего.

Неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей ресторана в районе Моресне-Шапель на востоке Бельгии, два человека погибли.

Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на прокуратуру и бургомистра коммуны Пломбьер Терри Виммера, передает РБК.

Бургомистр отметил, что произошедшее не было терактом, добавив, что злоумышленника нейтрализовали и он «не в состоянии причинить вред».

Читайте такжеВо Франции женщина с криком "Аллах акбар" напала на людей в супермаркете

Позже в прокуратуре сообщили, что в результате инцидента погибли три человека, включая нападавшего.

Правоохранительные органы и власти не уточнили, при каких обстоятельствах погиб злоумышленник.

По словам очевидцев, которые приводит телеканал, мужчина пришел в ресторан, чтобы напасть на свою бывшую подругу и ее мачеху. RTL отмечает, что, по неподтвержденной информации, девушка рассталась с мужчиной полтора года назад, после чего он угрожал ей.

Напомним, в середине июля неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса неподалеку от немецкого города Любека, в результате происшествия пострадали не менее 14 человек.