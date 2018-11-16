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В Британии собрали достаточно голосов, чтобы инициировать отставку Мэй – СМИ

13:39, 16 ноября 2018
Мир
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Тереза Мэй / фото REUTERS

Депутаты Консервативной партии Терезы Мэй собрали достаточное количество голосов для того, чтобы инициировать голосование за недоверие премьер-министру.

Об этом сообщает Reuters.

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"48 писем от консервативных депутатов, необходимые для того, чтобы запустить голосование о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй, собраны, сообщил редактор BrexitCentral в пятницу, сославшись на единственный источник, который, по его словам, всегда было надежным" , - говорится в сообщении.

Информацию подтверждает и телеканал Sky News.

"Источники Sky: всем правительственным координаторам сказали отменить любые обязательства на сегодня и возвращаться в Лондон... голосование за вотум недоверия премьер-министру теперь "вероятно", - говорится в сообщении.

Устав Консервативной партии предусматривает, что при наличии 48 голосов партийцев запускается процедура инициирования голосования за вотум недоверия.

Часть консерваторов недовольны проектом соглашения относительно выхода Британии из ЕС, текст которого вчера утвердило британское правительство.

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Теги: #Тереза Мэй#Brexit