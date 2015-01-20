Два города объявлены новыми культурными столицами Европы в 2015 году (видео)
13:36, 20 января 2015Мир
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В этом году чешский город Пльзень и бельгийский Монс отметили титулом "Культурная столица Европы".
В выходные Пльзень отметил свой новый статус / wikipedia
Населенные пункты приняли эстафету у Риги и Умео. В награду города получат дотацию от Евросоюза в размере полтора миллиона евро. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на канал Zik.
В выходные Пльзень отметил свой новый статус. Празднования прошли без лишней помпезности и пафосных речей. Основой стали исторические традиции города, которые являются своеобразной визитной карточкой и приглашением для жителей Европы.
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Разделить радость на главную площадь города пришло около 25 тысяч человек.
В течение года города, которые получили почетное звание, ожидает череда разнообразных культурных мероприятий.
В этом году чешский город Пльзень и бельгийский Монс отметили титулом «Культурная столица Европы»
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