В Нью-Йорке Новый год встретили традиционным спуском хрустального шара

Наступление 2015 года по времени Восточного побережья США ознаменовал в среду традиционный спуск знаменитого хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов у главной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер.

По оценкам организаторов, красочная церемония, которая проводится уже более 100 лет, привлекла около 1 млн жителей мегаполиса и туристов. По телевизору или через интернет за ней следили около 1 млрд человек из разных стран, сообщает ТАСС.

Перед собравшимися на площади выступили, в частности, певицы Тейлор Свифт и Идина Мензел, американский кантри-дуэт Florida Georgia Line и канадская группа Magic!.

Кульминацией торжеств стал начавшийся за минуту до полуночи отсчет времени до наступления Нового года. Во ходе церемонии хрустальный шар диаметром 3,5 метра и весом 6 тонн медленно спустился вниз по шпилю одного из высотных зданий, он достиг нижней точки в тот момент, когда на Восточном побережье США наступил 2015 год.

Украшение изготовлено более чем из 2,6 тысяч хрустальных треугольников. Каждый год их выкладывают в новом порядке. На этот раз поверхность шара была украшена двумя видами тематического орнамента. Один из них называется "Дар воображения", а второй - "Дар стойкости". Как сообщили организаторы торжеств, эти узоры символизируют "качества, необходимые, чтобы победить трудности: решительность, смелость и силу духа".

После того как шар прекратил движение, с крыш окружающих площадь небоскребов начали разбрасывать конфетти. В его состав вошли не только обычные бумажки, но и листочки с написанными на них новогодними пожеланиями. В общей сложности во время встречи Нового года над Таймс-сквер разбросали более тонны конфетти.

Торжества на Таймс-сквер проводились в условиях усиленных мер безопасности, так как власти опасались, что ход праздника могут нарушить участники продолжающихся в последние месяцы демонстраций против жестокости и расовой дискриминации со стороны сотрудников правоохранительных органов. Порядок во время празднования обеспечивали более 1 тыс. офицеров полиции.

Первый раз праздник в центре нью-йоркского района Манхэттен массово отмечался в 1904 году и был приурочен к открытию штаб-квартиры газеты The New York Times. В честь издания один из небоскребов и сама площадь были переименованы и состоялся фейерверк. В 1907 году салюты в городе запретили, и газета стала встречать Новый год спуском хрустального шара со шпиля высотного здания.