Россия объявила об увеличении в пять раз интенсивности полетов авиации у границ Украины

Минобороны РФ объявило об увеличении в пять раз интенсивности полетов авиации в Южном военном округе РФ, расположенном у границ Украины, после заявления проросийских боевиков на оккупированных частях Донбасса о появлении у них авиации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны РФ, в ходе предстоящих маневров экипажи Су-25СМ3 отработают учебные задачи «по уничтожению вражеской авиации на земле, объектов и баз незаконных вооруженных формирований, крупных складов горюче-смазочных материалов, схронов с оружием и боеприпасами, живой силы условного противника».

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«В 2015 году будет проведено более 25 учений различного масштаба с участием экипажей новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиабазы ЮВО, что в пять раз превысит показатели прошлого года», - говорится в документе.

Отмечается, что военные летчики авиабазы ЮВО, дислоцированной в Краснодарском крае, уже приступили к подготовке к летно-тактическим учениям в составе 4-го командования ВВС и ПВО.

«Учения будут проведены на территориях республик Северного Кавказа, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Республики Адыгея, в том числе с перебазированием на военные аэродромы других соединений», — отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пресс-офицер АТО Андрей Лысенко сообщил, что бандформирование ЛНР заявило о создании собственных военно-воздушных сил в составе двух самолетов - штурмовика СУ-25 и учебно-тренировочного Л-29.

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Он убежден, что "этот факт свидетельствует о начале информационной кампании по прикрытию возможного использования российской военной авиации против сил Антитеррористической операции".