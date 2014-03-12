Летчиков морской авиации ЧФ РФ отстранили от полетов за сочувствие украинцам

Летчиков морской авиации ЧФ РФ отстранили от полетов, поскольку они сочувствуют гражданам Украины.

Об этом сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев на своей странице в соцсети «Фейсбук» со ссылкой на источники в Севастополе.

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«Летчиков морской авиации ЧФ РФ отстранили от полетов, мотивируя тем, что те сочувствуют гражданам Украины и не смогут в полном объеме выполнить боевую задачу», - пишет Селезнев.

В то же время, он отмечает, что в последнее время количество пролетов авиационной техники РФ над Крымом значительно увеличилось.

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По данным Селезнева, в Крым продолжают прибывать войска РФ. «Сегодня утром в бухте Казачья большой десантный корабль ЧФ России "Новочеркасск" разгрузил приблизительно 21 единицу автомобильной техники и до 400 "зеленых человечков"», - написал начальник крымского медиа-центра Минобороны.