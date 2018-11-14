Путин – вор: российские школьники запустили антикремлевский челлендж (фото)

Челлендж начался в группе «Сталингулаг» соцсети «Вконтакте», к нему присоединились ученики из Красноярска, Нижнего Новгорода и Краснодара.

Российские школьники и студенты запустили в сети челлендж после новости из Красноярского края, где учитель отчитала десятиклассников за фразу «Путин — вор» на доске.

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Как сообщает «Сноб», челлендж начался в группе «Сталингулаг» соцсети «Вконтакте». Там появилась фотография из школы №4 Гусиноозерска в российской Бурятии. Школьники написали на доске все ту же «скандальную» фразу про Путина.

Пост собрал более 2 тысяч лайков и более 60 репостов.

В комментариях челлендж приняли школьники из Красноярска, Нижнего Новгорода, Краснодара. Красноярский ученик, к примеру, пошутил, написав «Путин — вор» в решении задачи.

Отметим, к челленджу в соцсети продолжают присоединяться новые участники.

12 ноября СМИ сообщали, что в школе номер 20 поселка Таежный (Красноярский край РФ) один из учеников написал на доске «Путин — вор». Из-за этого учитель истории и обществознания Евдокия Ковалева грубо отчитала подростков: грозила полицией и «телохранителями Путина», а также вспоминала времена, когда за подобное могли расстрелять.

Ранее сообщалось, что в Перми неизвестные установили у ЦУМа чучело с портретом президента РФ Владимира Путина. На чучеле написано «Военный преступник Пыня В.В.».