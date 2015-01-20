ЕС хочет начать контртеррористическую операцию совместно с мусульманскими странами

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, сообщает радио "Свобода".

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По словам Федерики Могерини, Евросоюз сейчас рассматривает «специфические проекты, чтобы начать их ближайшие недели с несколькими странами для повышения уровня кооперации в сфере контртерроризма».

«Могу назвать Турцию, Египет, Йемен, Алжир и страны Персидского залива», - отметила Федерика Могерини.

Она подчеркнула, что руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза приняли несколько решений. Речь идет в частности об усилиях, которые бы позволили ограничить финансирование террористических сетей и усилили коммуникацию между арабским сообществом внутри ЕС.

Верховный представитель отметила, что ЕС согласился относительно необходимости распространения информации спецслужб «не только внутри Евросоюза, но и в другие страны», включая Азию.