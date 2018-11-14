Пресс-секретарь Путина заявляет, что новые санкции США приведут к дальнейшему осложнению отношений с Москвой.

В Кремле назвали санкционную политику США «непредсказуемой» и предложили называть санкции «рестрикциями».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Дождь».

«То, что Америка стала в последнее время непредсказуемой, тоже ни для кого не секрет, и об этом все уже говорят абсолютно открыто. Тем более, эта непредсказуемость в исполнении такой крупнейшей страны, мощнейшей экономики мира - это, конечно, предмет для глубокой обеспокоенности всех», - сказал Песков.

При этом он считает, что сложно предсказать политику США в этом вопросе в будущем, «учитывая непредсказуемость наших американских визави».

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«Ради порядка я еще раз напомню, что санкции - это все-таки то, что соответствует международному праву. В данном случае мы не признаем эти ограничения, эти односторонние рестрикции как законные санкции, мы считаем их незаконными. Поэтому, наверное, более правильно употреблять слово самоограничения, рестрикции, а не санкции. Второе, насколько мы понимаем, этот процесс кодифицирован, то есть это уже не находится в русле решения того или иного органа или президента, а это то, что должно быть исполнено по закону, эта так называемая вторая волна санкций», - добавил он.

По словам Пескова, новые санкции США приведут к дальнейшему осложнению отношений с Москвой.

«Что это будут за санкции, трудно сказать. Приведут ли они к дальнейшему осложнению ситуации с российско-американскими отношениями? Ответ однозначный, конечно, приведут. Является ли это негативным фактором? Да, конечно. Все остальное надо уже смотреть, анализировать, какие шаги будут со стороны Вашингтона и что мы будем делать для минимизации последствий», - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал УНИАН, США пригрозили России новыми санкциями из-за псевдовибори в ОРДЛО.