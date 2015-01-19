В самом бедном городе России 13% жителей с трудом находят деньги на продукты

Наибольшая доля бедного населения среди российских городов зафиксирована в Тольятти, Астрахани и Пензе. Такая информация содержится в исследовании Финансового университета при правительстве России, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным Финансового университета, среди жителей Тольятти (население — более 700 тысяч человек) 13 процентов — это критически бедные жители, которые с трудом находят деньги на питание. В целом доля малообеспеченных в этом городе достигла 57 процентов (при этом 45 процентов молодых людей также относятся к этой категории). В Астрахани (население — около 530 тысяч человек) зафиксировано 56 процентов малообеспеченных жителей, в Пензе (520 тысяч человек) — 53 процента.

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Наименее проблемными российскими городами в плане количества бедных являются Владивосток (40 процентов малообеспеченных жителей, 8 процентов — критически бедных), Москва (43 и 9 процентов соответственно) и Екатеринбург (46 и 10 процентов соответственно).

По итогам декабря 2014 года «на фоне экономических сложностей» к малообеспеченным себя отнесли 54 процента жителей крупных российских городов.

16 декабря 2014 года вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что в России насчитывается 15,7 миллиона бедных людей. «Но в условиях инфляции их число неминуемо вырастет», — отметила она. Кроме того, Голодец также предупредила, что покупательная способность зарплат может снизиться.