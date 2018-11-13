"Становление" Мишель Обамы: в США выходит автобиография бывшей первой леди (видео)
11:58, 13 ноября 2018Мир
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В ней она рассказала об отношениях с мужем, о прерванной беременности и о том, чего никогда не простит президенту Дональду Трампу.
У книжкових магазинах зявляться книга Мішель Обами
Автобиография Мишель Обамы "Становление" уже сегодня появится на полках книжных магазинов Америки и мира.
Об этом говорится в сюжете ТСН. В ней она рассказала об отношениях с мужем, о прерванной беременности и о том, чего никогда не простит президенту Дональду Трампу.
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Мемуары Мишель Обамы поделены на три части - "Становясь мной", "Становясь нами" и "Становясь большим" - и охватывают всю ее жизнь.Обама рассказывает о взлетах и падениях, о том, как ее превозносили в качестве самой влиятельной женщины в мире и как свергали с этого пьедестала, называя "сердитой черной женщиной".
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