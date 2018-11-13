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Австралийцы собрали $100 тысяч бездомному, который спас прохожих от террориста (видео)

10:43, 13 ноября 2018
Мир
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Бездомный схватил тележку из супермаркета и пытался ей сбить террориста с ног / Фото sbs.com.au

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Четыре дня назад в Мельбурне 30-летний исламист на машине врезался в торговый центр, после чего с ножом начал бросаться на прохожих. В результате нападения один человек погиб, еще двое были ранены. Помочь полиции остановить преступника попытался бездомный. Он схватил тележку из супермаркета и пытался ей сбить террориста с ног.

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Восторженные поступком мужчины австралийцы в благодарность собрали 100 тысяч долларов. Распорядиться деньгами бездомному поможет финансист.

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Теги: #Австралия#террорист