Американская супермодель "засветила" грудь в микроскопическом бикини (фото)

Эмили Ратаковски надела откровенное бикини черного цвета, декорированное многочисленными переплетениями.

Американская супермодель Эмили Ратаковски восхитила своих поклонников очередным откровенным фото. Вчера длинноногую брюнетку заметили на одном из пляжей Сиднея.

Эмили Ратаковски надела откровенное бикини черного цвета, декорированное многочисленными переплетениями. На некоторых снимках купальник открывал даже больше, чем следовало.

Как сообщал УНИАН, "голую" телезвезду раскритиковали за беспорядок в доме.