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Американская супермодель "засветила" грудь в микроскопическом бикини (фото)

13:22, 12 ноября 2018
Мир
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Эмили Ратаковски надетла откровенное бикини черного цвета, декорированное многочисленными переплетениями / redcarpetmood

Американская супермодель Эмили Ратаковски восхитила своих поклонников очередным откровенным фото. Вчера длинноногую брюнетку заметили на одном из пляжей Сиднея.

redcarpetmood
redcarpetmood

Эмили Ратаковски надела откровенное бикини черного цвета, декорированное многочисленными переплетениями. На некоторых снимках купальник открывал даже больше, чем следовало.

redcarpetmood

Как сообщал УНИАН, "голую" телезвезду раскритиковали за беспорядок в доме.

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски