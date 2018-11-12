Американская супермодель "засветила" грудь в микроскопическом бикини (фото)
13:22, 12 ноября 2018Мир
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Эмили Ратаковски надела откровенное бикини черного цвета, декорированное многочисленными переплетениями.
Эмили Ратаковски надетла откровенное бикини черного цвета, декорированное многочисленными переплетениями / redcarpetmood
Американская супермодель Эмили Ратаковски восхитила своих поклонников очередным откровенным фото. Вчера длинноногую брюнетку заметили на одном из пляжей Сиднея.
redcarpetmood
redcarpetmood
Эмили Ратаковски надела откровенное бикини черного цвета, декорированное многочисленными переплетениями. На некоторых снимках купальник открывал даже больше, чем следовало.
redcarpetmood
Как сообщал УНИАН, "голую" телезвезду раскритиковали за беспорядок в доме.
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