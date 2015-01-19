В Копенгагене пройдет акция против исламизации Европы

Ожидается, что она пройдет в понедельник, 19 января, в Копенгагене, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.

Читайте такжеПолицию Дании предупредили о высокой вероятности терактов

По словам организаторов акции, в ней может принять участие более 300 человек. Акцию, которая должна была пройти в Дрездене, пришлось отменить из соображений безопасности.

В PEGIDA отметили, что они обсудят отмену демонстрации с ведомствами полиции и государственной безопасности. Возможно, демонстрация будет перенесена на 26 января 2015 года.