В Копенгагене пройдет акция против исламизации Европы
08:50, 19 января 2015Мир
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Немецкое движение PEGIDA ("Патриотические европейцы против исламизации Запада") анонсировала проведение очередной акции.
В Дании пройдет акция против исламизации Европы / фото УНИАН
Ожидается, что она пройдет в понедельник, 19 января, в Копенгагене, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.
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По словам организаторов акции, в ней может принять участие более 300 человек. Акцию, которая должна была пройти в Дрездене, пришлось отменить из соображений безопасности.
В PEGIDA отметили, что они обсудят отмену демонстрации с ведомствами полиции и государственной безопасности. Возможно, демонстрация будет перенесена на 26 января 2015 года.
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