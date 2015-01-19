В Брюсселе обсудят пересмотр отношений с Россией

Ожидается, что министры обсудят, как ответить на террористическую угрозу и улучшить взаимодействие по вопросу безопасности, передает Би-би-си.

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В повестке дня также будет пересмотр позиции ЕС в отношении России. В документе, подготовленном верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, предлагается постепенно возобновить взаимодействие с Москвой по ряду вопросов, в том числе Сирии, Ираку и борьбе с "Исламским государством".

В документе предлагается разделять "санкции, связанные с Крымом, и санкции, связанные с дестабилизацией на востоке Украины". Ожидается, что такая тактика может оказаться неприемлемой для некоторых государств-членов ЕС, которые могут посчитать ее своего рода молчаливым согласием с аннексией Крыма в 2014 году.