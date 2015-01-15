Европарламент призывает продолжить режим санкций против России - резолюция

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции Европарламента по ситуации в Украине, принятой сегодня на пленарном заседании в Страсбурге.

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"(ЕП) призывает продолжить текущий режим санкций ЕС, в частности на предстоящей встрече Европейского Совета в марте 2015 года, пока Россия не будет в полной мере уважать и выполнять, в частности Минские обязательства, и призывает Европейскую комиссию найти пути усиления солидарности среди стран-членов в случае, если кризис с Россией будет продолжаться, и подчеркивает необходимость принятия четкого набора критериев, при достижении которых можно предотвратить введение новых ограничительных мер против России или отменить предыдущие, включая выполнение договоренностей о прекращении огня, безоговорочном выводе из Украины всех российских войск и прекращение поддержки Россией незаконных вооруженных групп и наемников, обмен всех заключенных, включая Надежду Савченко, и возобновление контроля Украины над всей своей территорией, включая Крым", - говорится в документе.

Вместе с тем, Европарламент предлагает Европейскому Совету в случае "любых дальнейших действий России, дестабилизирующих обстановку в Украине, принять дальнейшие ограничительные меры и расширить сферу их применения, включая ядерный сектор и ограничивая способность российских предприятий в проведении международных финансовых операций".

Европарламент считает, что санкции должны быть частью более широкого подхода Евросоюза к России и усилий высокого представителя по укреплению диалога.

"Единственной целью этих санкций является то, чтобы российское правительство изменило свою нынешнюю политику и внесло значительный вклад в мирное разрешение украинского кризиса. Содержание, усиление или реверсивность ограничительных мер ЕС зависит от собственного поведения России и ситуации в Украине", - подчеркивает Европарламент.

В то же время в Европарламенте заявляют, что политические и дипломатические каналы в отношении России должны оставаться открытыми с тем, чтобы сделать возможным дипломатическое решение конфликта, поэтому поддерживают такие форматы переговоров, как Женевский и Нормандский.