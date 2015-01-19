Главред Charlie Hebdo: политика издания - это защита всех свобод

Такое заявление сделал главный редактор французского издания Charlie Hebdo Жерар Бьяр в интервью изданию Le Parisien, передает ZN.UA.

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"В каждом номере нашего журнала, где изображен пророк Мухаммед, мы пытаемся заявить о свободе выбора и защищаем свободу вероисповедания", - отметил Жерар Бьяр.

"Мы пытаемся донести и мысль о том, что Бог не должен быть политическим или общественным деятелем. Поэтому политика Charlie Hebdo - это защита всех свобод: свобода самовыражения, свобода вероисповедания, свобода совести и демократии", - добавил главный редактор журнала.