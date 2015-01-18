В Москве полиция задержала четверых буддистских монахов, молившихся у посольства Украины
18:43, 18 января 2015Мир
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У украинского посольства в Москве задержаны четверо буддистских монахов, которые пришли к нему помолиться.
У посольства прошла акция / Фото Роман Цымбалюк
Их отвезли в ОВД Пресненский, сообщает ОВД-Инфо.
Среди задержанных - Феликс Шведовский, Тимур Махаматов, Сергей Якушев, Евгений Шведовский.
Сегодня у посольства Украины в Москве прошла несогласованная акция солидарности с украинским народом.
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