В Москве полиция задержала четверых буддистских монахов, молившихся у посольства Украины

У украинского посольства в Москве задержаны четверо буддистских монахов, которые пришли к нему помолиться.

Их отвезли в ОВД Пресненский, сообщает ОВД-Инфо. Среди задержанных - Феликс Шведовский, Тимур Махаматов, Сергей Якушев, Евгений Шведовский. Сегодня у посольства Украины в Москве прошла несогласованная акция солидарности с украинским народом.

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