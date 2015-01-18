В Москве полиция задержала четверых буддистских монахов, молившихся у посольства Украины

18:43, 18 января 2015
Мир
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У украинского посольства в Москве задержаны четверо буддистских монахов, которые пришли к нему помолиться. 

У посольства прошла акция / Фото Роман Цымбалюк

Их отвезли в ОВД Пресненский, сообщает ОВД-Инфо

Среди задержанных - Феликс Шведовский, Тимур Махаматов, Сергей Якушев, Евгений Шведовский.

Сегодня у посольства Украины в Москве прошла несогласованная акция солидарности с украинским народом.

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