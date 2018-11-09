Washington Post: Россия повторяет историю Первой мировой войны в Украине, сопротивляясь прогрессу

Автократы, такие как Путин, верят, что с помощью грубой силы и хитрости можно развернуть ход истории, но им нужно помешать.

Имея дело с плохими новостями, сегодня многие склонны считать, что это лишь небольшая яма на дороге, и все закончится хорошо. Президент США Барк Обама восхищался утверждением Мартина Лютера Кинга о том, что «хоть арка морали вселенной велика, она все равно прогибается в сторону справедливости».

Но не ошибаются ли люди, когда думают, что несмотря на неудачи тут и там, движение вперед к добру неизбежно? Об этом пишет Washington post.

В воскресенье мир будет отмечать 100-летие окончания одного из самых крупных и кровавых конфликтов в истории. Первая мировая война была поворотным моментом для человечества. Четыре массивных империи в Европе развалились, зато появился советский коммунизм, а США вступили в политику глобальных сил. Но, наверное, наиболее значимым интеллектуальным наследием той войны стал конец идеи о неизбежности прогресса.

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В 1914 году перед Первой мировой люди жили в мире, похожем на наш сегодня. Ему были присущи большой экономический рост, технологические революции и усиление глобализации. Тогда было распространено мнение, что мрачные тенденции, которые появлялись, были лишь временными. И что они обязательно будут преодолены прогрессом. В 1909 году Норман Энджелл написал книгу, в которой объяснял, что война между главными силами мира будет настолько убыточной, что она никогда не произойдет. «Большая иллюзия» стала международным бестселлером, а Энджелл стал культовым автором, который даже получил Нобелевскую премию мира. Через несколько лет после публикации его книги целое поколение европейцев уничтожила кровавая бойня войны.

«Не грешит» ли человечество такой же самоуверенностью сегодня? Некоторые серьезные государственные деятели думают, что именно так все и происходит. Во время недавнего интервью президент Франции Эммануэль Макрон пояснил: «В Европе, которую разделяет страх, националистические суждения и последствия экономического кризиса, мы видим почти методическое возрождение всего, что доминировало в Европе после Первой мировой войны до кризиса 1929 года». А ранее в этом году французский президент перед Европарламентом заявил: «Я не хочу принадлежать к поколение лунатиков, которые забыли свое прошлое».

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Историк Кристофер Кларк писал в своей книге «Лунатики», что государственные деятели в 1914 году столкнулись с жестокой мировой войной, даже не осознавая масштабов или опасности от их отдельных, постепенных решений или их отсутствия. Макрон не просто говорит. Он организует Парижский мирный форум, на который приглашены более 60 мировых лидеров, которые приедут во французскую столицу в воскресенье. Он хочет попытаться побороть опасности роста национализма и краха глобального сотрудничества.

Действительно ли эти угрозы реальны? Если оценить мир сегодня, то он не так похож на 1930-е годы, как на 1920-е. Экономический рост и технологический прогресс ускоряются сегодня так же, как и в начале прошлого века. Одновременно происходит подъем национализма и сокращение сотрудничества, как в 1920-х. Новые глобальные силы выдвигали тогда свои претензии, как и сейчас. Демократии были под давлением демагогов, как, например, в Италии, где Бенито Муссолини уничтожил все либеральные институты и установил свой контроль. На фоне всех этих процессов происходил подъем популизма, расизма и антисемитизма, которые использовали для того, чтобы разделить страны и сделать меньшинства изгнанниками. Конечно, из-за гнета 1920-х мир пришел к кошмарам 1930-х годов.

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Современные тенденции тоже связаны между собой. Экономический рост, глобализация, технологии сделали возможным подъем новых центров власти как внутри стран, так и в мире в целом. Это эпоха великих победителей и побежденных. Масштабы изменений заставляют людей тревожиться и бояться, что их страны и культуры тоже трансформируются. Поэтому они с умиротворением смотрят на автократов, которые обещают защитить их.

Историк Тимоти Снайдер в своей книге «Дорога к несвободе» дал определение так называемой «политике неизбежности» или вере в неизбежное решение всех проблем и «политике вечности». Последнее понятие разделяют такие автократические лидеры, как президент России Владимир Путин. Согласно ему, ничто не может быть неизбежным. И с помощью силы, хитрости и воли можно прогнуть или даже развернуть арку истории. Снайдер указал на то, как Путин именно это и пытается сделать в Украине, отказываясь принять неизбежность объединения с Западом и пойдя на ряд шагов, нацеленных на расчленение Украины и организации бесконечного конфликта.

Путин не может победить. Усилия его и таких как он, нацеленные на то, чтобы развернуть прогресс, не сработают. Но для этого все же понадобятся большие усилия и тех, кто на другой стороне. Проблемы не решаются сами собой, пока мы просто за ними наблюдаем. История – это не Голливудское кино.