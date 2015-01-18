Обама намерен предложить поднять налоги для богатых

Президент США Барак Обама в своем ежегодном послании Конгрессу "О положении страны" (State of the Union Address) намерен предложить увеличить налоги для богатых, а так же отменить льготу на сборы за унаследованные ценные бумаги, пишет ТАСС.

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Об это сообщили в субботу представители американской администрации.

По имеющейся информации, глава Белого дома призовет повысить налоги до 28% для семей, общий годовой доход которых превышает $500 тысяч. Сейчас ставка составляет 23,8%, этот уровень также был установлен при Обаме, до него эта цифра равнялась 15%. Вероятно, это предложение встретит критику со стороны занимающей большинство мест в обеих палатах Конгресса Республиканской партии, которая ранее выступала против подобных инициатив.

Кроме этого, Обама также хочет заставить американцев платить налоги с ценных бумаг с того момента, когда они были унаследованы. В Белом доме отмечают, что эта реформа, в случае ее реализации, коснется лишь 1% лиц, получающих доход.

Источники также сообщили, что президент призовет Конгресс сделать общественные колледжи бесплатными для многих категорий студентов, повысить отпускные и усилить меры кибербезопасности для защиты электронных данных американцев.