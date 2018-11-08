Military Times: Холодная война уже идет в небе над Европой

Российские военные самолеты решаются на опасные и дерзкие маневры, которых американские военные не видели уже давно.

На этой неделе российский Су-27 чрезвычайно опасно приблизился к самолету Военно-морских сил США в небе над Черным морем. И это второе такое опасное взаимодействие за год, о котором стало известно общественности.

Американские военные обнародовали видео, на котором видно, как истребитель России перехватывает EP-3 Aries II во время рутинной миссии в международном воздушном пространстве. Российский пилот сделал резкий поворот прямо перед американским самолетом, причинив турбулентность.

Кроме того, что выходка Су-27 поставила под угрозу экипажа американского самолета, он также стал очередным доказательством возврата поведения времен Холодной войны в небо над Восточной Европой, пишет Military Times со ссылкой на военных экспертов.

Некоторые аналитики отметили, что российский самолет подошел слишком близко к EP-3 Aries II, тем самым давая повод для конфликтов в небе, которые могут привести к смертям и более масштабному конфликту между странами.

Читайте такжеWall Street Journal: Вице-президент США объявил начало второй Холодной войны

«У нас часто происходили перехваты», - вспомнил бывший военный пилот США Джерри Хендрикс, который служил на EP-3 Aries II во времена Холодной войны против СССР.

Его самолет тоже когда-то перехватывали советские боевые машины над Средиземным морем. Подобные контакты регулируются соглашением о предотвращении инцидентов в морях и над ними (INSEA) от 1972 года. Она была разработана для того, чтобы сократить напряжение времен Холодной войны и не допустить начала сокрушительной конфронтации между США и СССР, которая могла бы дать начало Третьей мировой войне. В 1989 году договоренности были усилены соглашением о предотвращении опасной военной активности. Обе сделки современная Россия повторно приняла в 1998 году.

«Мы признали, что в случае нашего приближения к области интересов россиян, они будут вынуждены перехватить нас. Если они будут летать возле Восточного или Западного побережья США или в Арктике, мы тоже их перехватим», - пояснил Хендрикс.

Но он добавил, что последний дерзкий маневр российского Су-27 не подпадает под все случаи, которые прописаны в формальных соглашениях.

«Я смотрел видео и думал: «О, Господи, они подошли слишком близко». Там была смесь плохих элементов, которые могли взорваться реакцией», - сказал американский эксперт.

Читайте такжеСамолеты Британии и Норвегии перехватили ядерные бомбардировщики России

По наихудшему сценарию, огонь от двигателя Су-27 мог вызвать пожар в носовой части американского устаревшего самолета.

«Если бы была потеря самолета, потеря жизней с любой стороны, мы бы оказались за пределами дипломатического инцидента», - пояснил Хендрикс.

Россия начала агрессивно вести себя в небе после оккупации украинского Крыма в 2014 году. Советник Центра стратегических и международных исследований Марк Сансин пояснил, что российская военная агрессия против Украины привела к увеличению присутствия американских боевых кораблей в Черном и Балтийском морях.

«Мы укрепляемся в морях, которые близки к российской территории. Это для них все равно, что Карибский кризис», - сказал он.