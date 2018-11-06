Business Insider: США показали видео, как Су-27 России перехватил американский самолет

В Вашингтоне назвали российское поведение неоправданным и опасным.

Российский Су-27 совершил опасный маневр перед американским самолетом-разведчиком EP-3 Aries, который принимает участие в военных учениях НАТО в воздушном пространстве над Черным морем.

Военно-морские силы США опубликовали видео инцидента, на котором отчетливо видно, как российский истребитель делает резкий поворот перед американским самолетом. Его реактивные двигатели таким образом создали турбулентность, которая поставила американскую машину рядом под угрозу, пишет Business Insider.

Издание поясняет, что именно по этой причине во время учений самолеты стараются держать дистанцию, чтобы не навредить друг другу. В заявлении ВМС США назвали инцидент с российским истребителем «опасным» поведением.

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«Это перехват был определен как опасный, потому что Су-27 сделал поворот на высокой скорости прямо перед американским самолетом, что поставило наших пилотов и экипаж под риск», - говорится в заявлении.

При этом, американская сторона уточнила, что российский перехват длился примерно 25 минут. Пресс-секретарь Пентагона рассказал Business Insider, что самолет России «не выходил на радиосвязь», нарушая тем самым международные нормы. Подобные ситуации обычно решаются вербально. Но российские пилоты даже не пытались этого сделать. В Пентагоне заверили, что не было никакой причины для такого опасного поведения со стороны Су-27.