В России самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в лесу: названа причина
11:22, 08 ноября 2018Мир
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По предварительной информации, во время полета у самолета Ан-2 произошло обледенение фюзеляжа.
Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области / фото 112
Самолет Ан-2 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Архангельской области РФ.
Инцидент произошел из-за обледенения, сообщили ТАСС в авиационно-диспетчерской службе.
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"По предварительной информации, Ан-2 совершил жесткую посадку в 50 км от аэродрома Васьково в лесном массиве", - сказал источник.
По его словам, во время полета у Ан-2 произошло обледенение фюзеляжа. На его борту находились 13 человек, в их числе два пилота и 11 пассажиров, включая ребенка.
"Данных о пострадавших нет", - сообщили в экстренных службах. Самолет следовал из Васьково на аэродром Мезень.
Ранее в России во время полета загорелся двигатель самолета Ту-204, направлявшегося из Уфы в Сочи.
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