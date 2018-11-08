В России самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в лесу: названа причина

По предварительной информации, во время полета у самолета Ан-2 произошло обледенение фюзеляжа.

Самолет Ан-2 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Архангельской области РФ.

Инцидент произошел из-за обледенения, сообщили ТАСС в авиационно-диспетчерской службе.

Читайте такжеВ Канаде экстренно сел самолет из-за трещины на лобовом стекле

"По предварительной информации, Ан-2 совершил жесткую посадку в 50 км от аэродрома Васьково в лесном массиве", - сказал источник.

По его словам, во время полета у Ан-2 произошло обледенение фюзеляжа. На его борту находились 13 человек, в их числе два пилота и 11 пассажиров, включая ребенка.

"Данных о пострадавших нет", - сообщили в экстренных службах. Самолет следовал из Васьково на аэродром Мезень.

Ранее в России во время полета загорелся двигатель самолета Ту-204, направлявшегося из Уфы в Сочи.