Польские истребители поднялись на перехват российского самолета над Балтикой

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Польские самолеты несут дежурство в рамках миссии НАТО «Балтийский воздушный патруль» с 8 января 2015 года.

Помимо четырех польских МиГ-29, в Литве базируются также четыре истребителя «Тайфун» ВВС Италии. Кроме того, в ПВО Прибалтики в настоящее время задействованы четыре истребителя F-16 ВВС Дании, базирующиеся в Эстонии.

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Ранее задачи воздушного патруля выполняли четыре машины, однако позже НАТО расширила свое присутствие в Прибалтике до 12 самолетов. Общее руководство воздушным патрулем в настоящее время осуществляют итальянские военные.