Польские истребители поднялись на перехват российского самолета над Балтикой
21:45, 16 января 2015Мир
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Истребители МиГ-29 ВВС Польши, базирующиеся на литовской авиабазе Шяуляй поднялись на перехват российского самолета-заправщика Ил-78, замеченного в небе над Балтийским морем.
Истребители Польши подняты по тревоге / wikipedia.org
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.
Польские самолеты несут дежурство в рамках миссии НАТО «Балтийский воздушный патруль» с 8 января 2015 года.
Помимо четырех польских МиГ-29, в Литве базируются также четыре истребителя «Тайфун» ВВС Италии. Кроме того, в ПВО Прибалтики в настоящее время задействованы четыре истребителя F-16 ВВС Дании, базирующиеся в Эстонии.
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Ранее задачи воздушного патруля выполняли четыре машины, однако позже НАТО расширила свое присутствие в Прибалтике до 12 самолетов. Общее руководство воздушным патрулем в настоящее время осуществляют итальянские военные.
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