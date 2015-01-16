Большинство россиян считают, что живут в богатой и свободной стране - опрос

Количество жителей России, уверенных, что они живут в развитой, богатой и свободной стране, за три года выросло в среднем на 20% и составляет около 70%. Об этом свидетельствуют данные доклада фонда "Общественное мнение" (ФОМ) "Россия в новой реальности: образ страны и репутация власти", который представлен в ТАСС.

По данным социологов, 69% россиян считают, что живут в развитой, передовой стране, тогда как в марте 2012 году число согласных с этим мнением составляло 43%. Неразвитой и отсталой Россию назвали 23% опрошенных, в 2012 году так ответили почти в два раза больше.

Богатой страной Россию считают 66% респондентов (51% в 2012 году). Доля граждан, живущих, по их мнению, в бедной стране, уменьшилась с 39% в 2012 году до 27%.

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Если три года назад лишь 54% участников опроса смогли назвать Россию свободной страной, то сейчас так считают 73%. Несвободной Россия кажется 18% (против 34% в 2012 году).

По данным социологов, 68% россиян уверены, что РФ в мире уважают. С ними не согласен 21% респондентов. Еще больше опрошенных уверены, что Россию в мире боятся: так считают 86%. Отрицательно на этот вопрос ответили лишь 8% граждан.

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Согласно опросу, около половины россиян (48%) считают отношение к РФ в мире плохим, причем еще год назад так думала только треть населения. При этом, 33% респондентов отметили, что отношение к России в мире ухудшается. Среди главных причин ухудшения отношения к РФ респонденты называли "ситуацию в Украине" (8%), "введение санкций" (6%), "независимую внешнюю политику РФ" (5%), "присоединение Крыма" (4%).

Опросы проводились в декабре 2014 и январе 2015 года в 43 регионах России при участии 1,5 тыс. респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.