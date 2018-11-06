Белый дом обратился в Верховный суд США за разрешением закрыть программу для "мечтателей"

Введенная при Обаме программа позволяет молодым нелегальным иммигрантам работать в США, не опасаясь депортации.

Администрация Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой разрешить ей прекратить программу, защищающую сотни тысяч молодых иммигрантов от депортации.

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Программа отложенного действия для прибывших в США детей позволяет молодым людям, которых называют «мечтателями», жить и работать в США на легальных основаниях без гарантий предоставления гражданства, передает Голос Америки.

Администрация хочет, чтобы высшая судебная инстанция приняла к рассмотрению это дело, хотя апелляционный суд пока не вынес постановления по решениям судов первой инстанции, запретивших Трампу закрывать программу.

Пока неясно, когда Верховный суд примет решение о том, будет ли он рассматривать это дело.

Администрация Трампа считает, что бывший президент Барак Обама превысил свои полномочия, когда создал эту программу без одобрения Конгресса.

Почти 800 тысяч молодых людей, прозванных «мечтателями», были нелегально привезены в США их родителями, когда они были младенцами или детьми.

Среди них есть студенты и владельцы бизнеса, кроме того, многие из них отслужили в армии. Для многих США являются единственной страной, которую они знают.