В Японии число самоубийств среди детей и подростков достигло наивысшей отметки за 30 лет

При жизни многие из этих детей жаловались на проблемы в семье, издевательства со стороны сверстников и выражали озабоченность по поводу своего будущего.

Уровень самоубийств среди детей в Японии достиг наивысшей отметки за последние 30 лет, сообщило министерство образования страны.

С марта 2016 года по март 2017 счеты с жизнью свели 250 детей и подростков. В следующем году детей-самоубийц стало в пять раз больше, и это самый высокий показатель с 1986 года, пишет Би-Би-Си.

При жизни многие из этих детей жаловались на проблемы в семье, издевательства со стороны сверстников и выражали озабоченность по поводу своего будущего.

Однако причины гибели очень многих детей так и остаются невыясненными, говорят в школах. Они не искали помощи при жизни и не оставили предсмертных записок.

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Большинство случаев самоубийств происходит среди учеников старшей школы, где по японской системе образования подростки учатся до 18 лет.

Правительство Японии опубликовало доклад, в котором специалисты анализируют данные о детских самоубийствах в период с 1972 по 2013 гг.

Один из главных выводов состоит в том, что число самоубийств резко возрастает с началом учебного года 1 сентября.

Самоубийство является основной причиной смерти молодых людей в Японии, опережая даже неизлечимые заболевания.

"Число самоубийств среди школьников остается очень большим, это тревожная ситуация, которую надо срочно решать", - сказал министр образования Японии Нориаки Кизатаки после публикации доклада правительства.

Общее число самоубийств в стране постепенно снижается - с 34,5 тысяч случаев в 2003 году до 21 тысячи в 2017-м.