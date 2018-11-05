США думают, вводить ли новые экономические ограничения против России (видео)
11:33, 05 ноября 2018Мир
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Второй этап санкций может быть объявлен за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.
США решают, вводить новые экономические ограничения против России
В ожидании новых санкций. Уже до завтра США должны определиться, вводить новые экономические ограничения против России.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Второй этап санкций может быть объявлен из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.
Впервые по этому делу санкции были внедрены в конце лета и предусматривали частичное прекращение внешней помощи России, запрет на продажу оружия и товаров военного назначения.
Но тогда американцы не решились ограничить сотрудничество с россиянами в космической сфере.
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