Создатель фразы «Je suis Charlie» намерен оформить на нее авторские права

Об этом сообщил адвокат дизайнера Мириам Витукевич-Себбан, передает ТАСС.

"Йоаким Ронсен воспользуется своим авторским правом, чтобы поставить под контроль использование этого лозунга и постараться сохранить его первоначальный смысл", - сказал адвокат.

Ранее европейские власти отклонили более сотни запросов на регистрацию в качестве товарного знака фразы "Je suis Charlie" (в переводе с французского "Я - Шарли"), ставшей всемирно известной после нападения на редакцию сатирической газеты Charlie Hebdo в Париже.

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Теракт произошел 7 января. В результате нападения погибли 12 человек - десять журналистов и двое полицейских, еще 11 человек получили ранения. За карикатуры на пророка Мухаммеда исламисты убили все руководство сатирического журнала и его основателей.

Слоган "Je suis Charlie" стал всемирно известным в тот же день, когда на многочисленные митинги солидарности с жертвами теракта некоторые из собравшихся принесли самодельные плакаты с этой фразой.