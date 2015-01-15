В Париже пройдет акция в память погибших под Волновахой
19:09, 15 января 2015Мир
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В Париже на площади Сен-Мишель 18 января в 14.00 по местному времени пройдет акция в память погибших 13 января под Волновахой Донецкой области.
В Париже почтят память погибших под Волновахой / УНИАН
Об этом сообщается на странице акции в соцсети, передает "Апостроф". "Люди были убиты ракетами, выпущенными пророссийскими сепаратистами, которым военную поддержку оказывает Кремль. Мы призываем всех прийти почтить память жертв Волновахи и сказать "нет" агрессивной и экспансионистской политике Путина", – говорится в описании акции.
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Напомним, 18 января в Киеве пройдет Марш мира в память погибших под Волновахой.
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