В Париже пройдет акция в память погибших под Волновахой

Об этом сообщается на странице акции в соцсети, передает "Апостроф". "Люди были убиты ракетами, выпущенными пророссийскими сепаратистами, которым военную поддержку оказывает Кремль. Мы призываем всех прийти почтить память жертв Волновахи и сказать "нет" агрессивной и экспансионистской политике Путина", – говорится в описании акции.

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Напомним, 18 января в Киеве пройдет Марш мира в память погибших под Волновахой.