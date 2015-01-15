Мусульманин, спасший 15 заложников в кошерном магазине, станет гражданином Франции

Лассана Батили, выходец из Мали, спасший нескольких заложников во время недавнего захвата кошерного супермаркета в Париже, получит французское гражданство, сообщает BBC.

Он укрыл людей в холодильной камере во время захвата супермаркета исламистом Амеди Кулибали. Это произошло через два дня после нападения на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

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Церемония предоставления гражданства, на которой будет председательствовать министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв, состоится в следующий вторник.

Почти 300 тысяч человек подписали петицию о предоставлении Батили французского гражданства.

Он живет во Франции с 2006 года и в июле 2014 подал заявление о натурализации.