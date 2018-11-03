Создатели "Игры престолов" запретили Трампу использовать в своих заявлениях отсылки к сериалу

Однако пока никакие юридические действия по этому поводу предприняты компанией не были.

Телеканал HBO, занимающийся производством сериала "Игра престолов", возмущен, что американский президент Дональд Трамп в своем заявлении о санкциях против Ирана использовал отсылки к сериалу.

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Представители HBO заявили CNBC, что не знали о том, что Трапм планирует использовать символику сериала в своем заявлении.

"Мы не знали об этом сообщении и предпочли бы, чтобы наш товарный знак не был незаконно присвоен в политических целях", - говорится в сообщении.

В своем аккаунте в Twitter телекомпания HBO также написала: "Как бы вы сказали "неправомерное использование товарного знака" на дотракийском (вымышленный язык, используемый в сериале - УНИАН)?".

How do you say trademark misuse in Dothraki? — HBO (@HBO) 2 ноября 2018 г.

При этом в компании сказали, что никакие юридические действия по этому поводу предприняты не были.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в стиле "Игры престолов", выставив изображение с надписью "Санкции близко".

Шрифт текста и само выражение напоминает знаменитую фразу из сериала "Игра престолов" — "Зима близко".