"Санкции близко": Трамп анонсировал санкции против Ирана в стиле «Игры престолов»
20:23, 02 ноября 2018Мир
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Шрифт текста и само выражение напоминает знаменитую фразу из сериала «Игра престолов».
Трамп анонсировал восстановление санкций против Ирана / Donald J. Trump via Twitter
Президент США Дональд Трамп в твиттере анонсировал введение новых санкций 5 ноября.
Трамп опубликовал в соцсети изображение с надписью: «Санкции близко».
Шрифт текста и само выражение напоминает знаменитую фразу из сериала «Игра престолов» — «Зима близко».
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Второй и последний пакет санкций против нефтяного, судостроительного, судоходного и банковского секторов Ирана вступит в силу 5 ноября.
В Государственном департаменте США заявили, что санкционное давление на Иран направлено на то, чтобы урезать доходы иранского режима, которые он "использует для распространения смертей и разрушений во всем мире".
Ранее СМИ сообщили о серьезных препятствиях на пути санкций США против Ирана.
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