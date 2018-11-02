"Санкции близко": Трамп анонсировал санкции против Ирана в стиле «Игры престолов»

Шрифт текста и само выражение напоминает знаменитую фразу из сериала «Игра престолов».

Президент США Дональд Трамп в твиттере анонсировал введение новых санкций 5 ноября.

Трамп опубликовал в соцсети изображение с надписью: «Санкции близко».

Шрифт текста и само выражение напоминает знаменитую фразу из сериала «Игра престолов» — «Зима близко».

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Второй и последний пакет санкций против нефтяного, судостроительного, судоходного и банковского секторов Ирана вступит в силу 5 ноября.

В Государственном департаменте США заявили, что санкционное давление на Иран направлено на то, чтобы урезать доходы иранского режима, которые он "использует для распространения смертей и разрушений во всем мире".

Ранее СМИ сообщили о серьезных препятствиях на пути санкций США против Ирана.