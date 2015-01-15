В США скончался еще один "ковбой Marlboro"

В США скончался Даррелл Хью Уинфилд (Darrell Hugh Winfield), который играл ковбоя Мальборо в серии рекламных роликов, пропагандирующих курение как занятие для настоящих мужчин. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

85-летний мужчина скончался в понедельник, 12 января, в своем доме в Ривертоне (штат Вайоминг). Причина его смерти не уточняется. У него остались жена и шестеро детей.

Уинфилд стал лицом сигарет Marlboro в конце 1960-х годов и продолжал сниматься в рекламных роликах Philip Morris International до конца 1980-х годов. Агентство Leo Burnett, которое разрабатывало рекламную кампанию для табачного гиганта, нашла мужчину на одном из ранчо в западном Вайоминге, где он работал.

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В начале 2014 года в Калифорнии от болезни легких скончался Эрик Лоусон, также снимавшийся в рекламе Marlboro. Ранее от заболеваний, связанных с курением, скончались другие модели компании. В 1995 году от рака легких умер Дэвид Маклин, а в 1987 году от эмфиземы скончался Дэвид Миллар.