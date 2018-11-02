В метро Рима двое украинцев пытались ограбить пассажира и устроили драку (видео)

Полиция установила, что двое 23-летних украинских граждан, прежде чем ударить пассажира и травмировать 57-летнюю украинку, которая хотела защитить его, пытались ограбить чемодан потерпевшего.

Полиция Рима открыла производство по факту попытки ограбления двумя украинцами гражданина Индии в метрополитене.

Об этом передает ТСН со ссылкой на местное издание Roma Today.

Ранее стало известно, что 1 ноября около 21:30 в наземном метрополитене Рим-Лидо, который соединяет итальянскую столицу с Остией, произошла драка с участием граждан Украины. Видео драки выложил в Facebook пользователь David Ognibene. На нем видно, как двое молодых людей агрессивно ведут себя по отношению к одному из пассажиров.

Один из них на украинском называет себя фашистом и громко ругается. Впоследствие ссора переросла в драку, в результате которой молодой человек сильно травмировал гражданина индийской внешности. Кроме того, женщина, которая пыталась защитить потерпевшего, также получила травмы - у нее было разбито лицо.

Между тем, как сообщает издание, поскольку потерпевший гражданин не обращался с заявлением к правоохранителям, полиция была вынуждена воспроизвести события с помощью телекамер и опросу нескольких свидетелей. Полиция установила, что двое 23-летних украинских граждан, прежде чем ударить пассажира (им действительно оказался 28-летний индийский гражданин) и травмировать 57-летнюю украинку, которая хотела защитить его, пытались ограбить чемодан потерпевшего.

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После нападения молодые люди были оперативно задержаны правоохранителями. Последние установив ход событий, сообщили об инциденте судебной власти. Следственный судья со своей стороны открыл производство против двух украинцев по факту "попытки ограбления".

В посольстве Италии в Украине на вопрос относительно инцидента, ответили, что пока не располагают информацией.

Ранее в Мексике застрелили украинку, приехавшую отмечать годовщину свадьбы.