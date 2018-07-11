В Мексике застрелили украинку, приехавшую отмечать годовщину свадьбы

Государственный департамент США подтвердил смерть Мирутенко в Мехико, а также ее гражданство.

В столице Мексики во время перестрелки погибла 27-летняя американка украинского происхождения Татьяна Мирутенко, приехавшая с мужем отметить первую годовщину свадьбы.

Как сообщает The Washington Post, Татьяна вместе с мужем Джеймсом Гувером праздновала в мексиканском ресторане годовщину свадьбы. Когда пара уже выходила из заведения, на улице бандиты устроили перестрелку с охранниками этого ресторана.

"Группа людей на мотоциклах открыла огонь по охранникам, которые стояли у входа. Один из них был тяжело ранен. Татьяна от полученного ранения скончалась", - передает The Washington Post.

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Государственный департамент США подтвердил смерть Мирутенко в Мехико, а также ее гражданство.

"Мы выражаем наши искренние соболезнования друзьям и членам семьи погибшей. Из уважения к семье в это трудное время, у нас нет дополнительных комментариев ", – написал в своем письме пресс-секретарь отдела Ноэль Клей.

Как рассказали родители девушки, в 2013 году их дочь окончила университет в Клемсоне (штат Южная Каролина). Потом устроилась на работу в фармацевтическую компанию Nektar Therapeutics в Сан-Франциско. Занималась привлечением инвестиций.

"В прошлом году мы выбирали цветы на ее свадьбу, а сегодня – на похороны", – сообщил отец Татьяны.

Мать Татьяны Наталия Мирутенко призналась, что пыталась отговорить дочь от этой поездки, но она уверяла, что все хорошо и безопасно.

Ранее УНИАН сообщал, что в турецком городе Аланья гражданин РФ до полусмерти избил 57-летнего украинца, который в результате полученых травм уже четвертый день находится в коме.